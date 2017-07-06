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Nokia Anlaşmalara Doyamadı: Sırada Eski Ortak Zeiss Var

nokia zeiss ortaklığı

Xiaomi ile patent anlaşması yapan Nokia, şimdi de eski ortağı Carl Zeiss ile yeniden bir araya geldiğini duyurdu.

Uzun süre ortadan kaybolan Nokia, HMD Global’ın patent haklarını satın almasından sonra 4 yeni modelle geri dönmüştü. Efsane Nokia 3310’un yenilenen hali ve 3 yeni nesil Android modelini tanıtan Nokia, kaybettiği pazarı fazlasıyla geri almaya kararlı gözüküyor.

Alman menşeli Carl Zeiss teknoloji şirketi, tüm Dünya’da kullanılan mikro çipleri optik teknolojiler kullanarak üreten büyük bir firma. Hali hazırda Sony ile kamera optiği üzerine 20 yılı aşkındır çalışan Zeiss, Nokia’nın da eski modellerinin lenslerini üretmişti. Tekrar el sıkışan eski ortaklar, yeni modellerin lens, sensör ve yazılım üretiminde birlikte çalışacaklar.

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Yazar: - 06.07.2017

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