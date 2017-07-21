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Nokia'dan Giriş Seviyesi Telefon: Nokia 2!

nokia 2

Hepimizin çok sevdiği bir marka olan Nokia'nın giriş seviyesi akıllı telefonu Nokia 2'ye dair sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha önce zaten böyle bir telefon modelinin geleceği biliniyordu ama bu kez de telefonla ilgili bir görsel sızdırıldı.

HMD Global tarafından devir alındıktan sonra Nokia'nın çıkaracağı en ucuz telefon olacak Nokia 2, aynı zamanda teknik detaylar olarak da maalesef çok güçlü değil. Zaten HMD Global, Nokia 2'nin giriş seviyesi bir telefon olmasına ve herkes tarafından rahatlıkla satın alınabilmesine önem veriyor.

nokia 2

Nokia 2, Snapdragon 212 işlemcisinden gücünü alacak. 5 inç'lik HD (1280x720) çözünürlüğünde bir ekranla gelmesi düşünülen telefon, giriş seviyesi olduğu için parmak izi, çift kamera gibi özellikler barındırmayacak. Ayrıca yine söylentilere göre Nokia 2 ve Nokia 3 telefonlarda 2GB RAM yer alacak.

Hem Nokia 2 hem de Nokia 3 giriş seviyesi telefonlar olduğu için fiyatlarının da yüksek olmayacağı tahmin edilebiliyor. Ayrıca sızdırılan fotoğraftaki telefonların daha önceki Nokia serisinden, Lumia 620'ye oldukça benzediğini de söyleyebiliriz.

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Yazar: - 21.07.2017

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