Nöroloji Uzmanları Uyarıyor: 'Şarj Bağımlısı' Olabilirsiniz!

Tam acaba neye bağımlıyım diye kendimi sorguluyordum ki, Türk bilim insanları yardımıma yetişti. Şarj bağımlılığı… Ya peki bu şey olmasın, telefon bağımlılığı?

Hastalığın belirtileri, cafe, restoran gibi mekanlarda prize yakın oturma isteği, yattığı yataktan çalışma masasına hatta oturma odasında oturduğu koltuğu bile prize göre ayarlamak, sürekli şarjım bitecek korkusu şeklinde sıralanıyor. Nöroloji Uzmanı Mehmet Yavuz’a göre bu belirtilere sahip insanlar, şarj bağımlısı ve bu hastalığa sahip insanlar kendilerini hayata veremedikleri için başarısız ve mutsuz oluyor. Başarısızlık ve mutsuzluk beraberinde neyi mi getiriyor? Depresyon!

Sosyal medya, akıllı telefon bağımlılıklarını duymuştuk da bu şarj bağımlılığı bana biraz zorlama gibi geldi. Sonuçta şarjın bitmemesini ne için istiyorsun? Telefonun kapanmasın diye. Hani şöyle küçük bir düz hesapla bu kişiler aslında telefonlarına bağımlı değil mi sevgili Nöroloji uzmanım, tabi siz daha iyi bilirsiniz, saygılar...