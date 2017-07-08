Android telefonunuzu ilk günkü gibi yapın.

Norton Clean, çöp dosyaları silme, bellek optimizasyonu, önbellek temizleme işlemlerini yaparak Android telefonunuzun depolama alanını artırmanıza yardımcı olan, ilk günkü performansını geri getiren ücretsiz bir sistem bakım uygulaması.

Üst seviye, amiral gemisi olarak geçen Android telefonlar bile belli bir dönemden sonra eski performansını yitirmeye başlıyor, uygulamalar eski hızında çalışmıyor, kilitlenmeler kendini gösteriyor, önbellek dolmaya başlıyor, kaldırılan uygulamaların kalıntıları depolama alanını etkilemeye başlıyor. Cihazdan soğutan bu sorunları çözmenin yolu ya belli periyotlarda format atmak ya da Norton Clean gibi sistem bakım, temizleme, optimizasyon uygulamaları kullanmak. Format seçeneği, biraz uğraştırıcı olduğundan size tavsiyem Norton Clean veya onun gibi uygulamalar olacaktır.

Norton Clean Özellikleri: