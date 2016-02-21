Nox App Player5.0.0.0
Android Oyunları Bilgisayarda Oynama Programı
Android oyunları bilgisayarınızda klavye, fare ve gamepad desteğiyle oynayın.
Nox App Player, Android oyunları bilgisayarda oynama gibi bir düşünceniz varsa tercih edebileceğiniz bir program. BlueStacks kadar tanınmasa da son oyunları bile rahatlıkla, kasmadan oynatmasıyla tercih edilebilir.
Bilgisayarınıza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz Android simülatörleri arasında BlueStacks’den sonra tercih edilebilecek ikinci program Nox App Player diyebilirim. Arayüzü basit tasarlandığından ister Google Play Store üzerinden isterseniz de bilgisayarınıza indirdiğiniz .apk dosyasını sürükle bırak yaparak dilediğiniz oyunu yükleyip oynama şansına sahipsiniz. Oyunları klavye ve farenizle oynayabilmenin yanı sıra oyun kontrolcünüzle de oynama şansına sahipsiniz.
İster root’lu isterseniz de root etmeden kullanabileceğiniz Android emülatörünü sorunsuzca kullanabilmeniz için bilgisayarınızın yüksek donanıma sahip olması gerekmiyor. İster Windows XP kullanıcısı olun isterseniz Microsoft’un en yeni işletim sistemi Windows 10’u kullanın programı sorunsuz kullanabiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 758 / 29,476
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Nox APP Player
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