Number Rumble : Brain Battle, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve öğretici bir matematik oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Farklı zorlukta oyunları içeren Number Rumble : Brain Battle ile arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Beyninizi sınırlarına kadar zorlayabileceğiniz ve başka insanlara meydan okuyabileceğiniz harika bir matematik oyunu olan Number Rumble, boş zamanlarınızda tercih edebileceğiniz bir oyun diyebilirim. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda dünyanın herhangi bir bölgesinden bir oyuncuyla eşleşiyor ve matematik bilginizi kıyaslıyorsunuz. Akıl dolu oyunların ve zorlu matematik sorunlarının yer aldığı oyunda elinizi çabuk tutmalı ve diğer oyuncuları yenmelisiniz. Tüm soruları doğru bilerek liderlik tablosunda üst sıralara tırmanabilir ve matematik bilginizi herkese gösterebilirsiniz. İstatistiksel verilerinizi de görebileceğiniz oyunda matematik becerilerinizin ne kadar iyi olduğunu görebiliyorsunuz.

4 yaş grubu çocukların dahi rahatlıkla oynayabileceği oyunda arkadaşlarınızla da mücadele edebiliyorsunuz. Beyni geliştiren oyunda işiniz de oldukça zor. Renkli ve kaliteli grafiklerin yer aldığı oyunda dilerseniz tek başınıza dilerseniz de gerçek zamanlı olarak diğer oyuncularla savaşabiliyorsunuz. Arkadaş çevresi edinebileceğiniz oyunda diğer oyuncularla sohbet edebiliyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunu mutlaka denemelisiniz.

Number Rumble oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.