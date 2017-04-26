Number Rumble : Brain Battle, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir matematik oyunudur. Zevkli ve öğretici bir oyun olan Number Rumble ile matematik bilgilerinizi sınayabiliyorsunuz.

Farklı zorlukta oyunları içeren Number Rumble: Brain Battle ile arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyor ve matematik bilgilerinizi sınayabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyun ile kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Birbirinden farklı oyunları bünyesinde barındıran oyunda dünyanın dört bir yanından oyuncularla mücadele edebiliyorsunuz. Liderlik tablosuna da sahip olan oyunda bilginizi konuşturarak üst sıralara tırmanabiliyorsunuz. İstatistik tablosuna da sahip olan oyunda gelişiminizi görüntüleyebiliyor ve becerilerinizi görebiliyorsunuz.

Çocukların da kolaylıkla oynayabileceği oyun özellikle 4 yaş grubunu hedef alıyor. Renkli ve kaliteli görsellerin yer aldığı oyunda dilerseniz tek başınıza dilerseniz de diğer oyuncularla birlikte bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Sohbet özelliğine de sahip olan oyunda diğer oyunculara mesaj atabiliyorsunuz. Basit bir kurguya sahip olan Number Rumble oyununu mutlaka denemelisiniz.

Number Rumble oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.