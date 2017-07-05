Nvidia, Ekran Kartı Mimarisini Baştan Yaratarak Devrim Yapacak

Nvidia, yıllardır değişmeyen ve sadece güncellenerek gelişen GPU mimarisinde yeni bir başlangıç yapacak bir değişikliğin üzerinde çalışıyor. Bu sayede önümüzdeki yıllarda daha güçlü ekran kartı modelleri geliştirilebilmesi mümkün olacak.

Günümüzde üretilen ekran kartları tek GPU birimi temeline sadık kalan yapıdalar. Üretim teknolojisi geliştirildikçe ekran kartı üzerindeki transistör yoğunluğu ve sayısı artıyor, bu da grafik işlemcinin daha yüksek performansla çalışmasını sağlıyor. Fakat üretim teknolojisi belli bir yere kadar gelişebileceği için bu artışın da belli bir yerde sonlanacağı söylenebilir. İşte bu limiti kaldırmak için yola çıkan Nvidia araştırmacıları Texas Üniversitesi, Arizona Üniversitesi ve Barselona Süper Bilgisayar Merkezi ile birlikte çalışarak yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemde tek bir GPU birimi yerine, GPU modülleri kullanılıyor:

Birden fazla GPU modülü tek bir parça üzerinde bir araya gelirken bu GPU modülleri kendi video bellek bağlantılarına sahip oluyor. Yüksek bant genişliğine sahip iletişim teknolojisi sayesinde modüller hem kendi aralarında hem de video bellek ile hızlı bir şekilde iletişim kurabiliyor. Ayrıca bu sistemde daha fazla akış işlemcisi de kullanılabiliyor. Günümüzde ekran kartlarının sahip olduğu en yüksek akış işlemcisi miktarı 128. Yeni sistemde 256 akış işlemcisine sahip bir çip geliştirilmiş. Bu çip ile yapılan testlerde 128 akış işlemcisine sahip ekran kartlarından yüzde 45.5 daha yüksek performans elde edilmiş. Buna ek olarak, geliştirilen çip, 2 adet 128 akış işlemcisine sahip ekran kartı birleştirilerek kurulan bir çoklu GPU sistemiyle kıyaslanmış. Bu senaryoda da yeni sistemle yüzde 26.8 oranında yüksek performans elde edilmiş.

Görüleceği üzere yeni teknoloji epey iç açıcı görünüyor. Bu teknolojinin ne zaman ekran kartları üzerinde uygulanabilir hale geleceğini bilemiyoruz; fakat böyle bir şey gerçekleşirse ekran kartı piyasasında dengeler tamamiyle değişecektir.

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