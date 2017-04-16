Nvidia GeForce GTX 1070'in Tek Slot Yer Kaplayan Versiyonu Geliştirildi

Ülkemizde satış yaptığı halde pek bilinmeyen bir marka olan Galax, genel olarak grafik kartları, ssd'ler ve bellekler geliştiren bir firma. Firmanın son tanıttığı ürün ise Nvidia'nın GeForce GTX 1070 ekran kartının tek slotlu olarak tasarlanmış bir versiyonu oldu.

Nvidia'nın yeni tanıttığı ve oldukça güçlü olan ekran kartı GeForce GTX 1070, standart tasarımıyla Nvidia tarafından çift slot yer kaplayacak şekilde geliştirilmişti. Fakat Galax firması bu güçlü ve büyük ekran kartını genişlik olarak tek slota indirmiş durumda. Böylelikle Galax GeForce GTX 1070 Katana olarak adlandırılan ekran kartı dünyadaki ilk tek slotlu GTX 1070 olma ünvanını taşıyor.

Bu ekran kartının kalınlığı bu sayede yalnızca 16mm olarak ölçülüyor. Bu kadar ince olmasına rağmen yapılan birçok geliştirme ve hızaşırtma sonucu GTX 1070 Katana, çift slotlu ve oldukça kalın olan GTX 1070 Founders Edition ekran kartından daha hızlı olmayı başarabiliyor. Hemen aşağıda ise Çinli bir internet sitesinin GTX 1070 Katana ile GTX 1070 Founder Edition'u kıyasladığı bir grafik yer alıyor.

Galax firması bu ekran kartını bu kadar inceltebilmeyi ise soğutma sistemini baştan sona düzenleyerek başarmış. Üzerine konumlandırılan oldukça etkili turbo fan, yeniden tasarlanan bakır soğutma elemanları ve yeniden yapılan PCB tasarımı da bu inceliğin elde edilmesini sağlamış. Yani normal GTX 1070'in soğutma sistemine göre daha pahalı ve daha kaliteli elemanlar kullanılmış. Fakat bu soğutma sisteminin bir dezavantajı ise ekran kartının normalden daha uzun olmasına yol açması.

Bu ekran kartıyla ilgili ilginç bir durum ise turbo fanının hemen altında yer alan "Caution, hot surface" yazısı. Yani "Dikkat, sıcak yüzey" yazıyor. Bu yazıdan anlaşıldığı üzere ekran kartı yüksek performans gerektiren işlemlerde kullanıldığında kalınlıktan feragat ettiği için oldukça yüksek sıcaklıklara ulaşıyor.

GTX 1070 Katana 1518MHz standart saat hızına ve 1708MHz'lik turbo saat hızına sahip. Ekran kartında 8-pin güç girişi, 1 adet DisplayPort 1.4 girişi, 1 adet HDMI 2.0b girişi ve bir adet DL-DVI-D bağlantısı yer alıyor. Bu kartın tüm detaylarına bu linkten resmi sayfasına giderek ulaşabilirsiniz.

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