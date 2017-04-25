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Oculus Kullanıcılarının Beklediği İlk VR e-Spor Turnuvası Başlıyor

VR e-Spor Turnuvası Başlıyor

Microsoft, Oculus ve Insomniac sonunda el ele vererek bir sanal gerçeklik e-spor turnuvası düzenleyeceklerini açıkladılar. Bu organizasyon oyun dünyasında düzenlenecek olan ilk VR e-spor turnuvası olarak, büyük ihtimalle oyun tarihinde yer alacak.

Turnuva Kanada ve ABD'nin çeşitli kentlerinde bulunan Microsoft mağazalarında gerçekleştirilecek. Turnuvanın 13 Mayıs'ta gerçekleşecek ve ödülü 7.500 dolar değerinde hediyeler içerecek. İlk VR e-spor turnuvası için çok da az değil aslında. Bu turnuvaya olan ilginin geleneksel olarak artması halinde bu ödüller yükselebilir.

Turnuvada oynanacak oyun Insomniac Games'in Doktor Strange isimli oyunu olacak. Oyunun önemli bir kısmını oluşturan büyü ve sihir yapma hareketleri, Oculus cihazları iyi kullanabilen oyuncuları başarıya taşıyacak. Şimdiye kadar turnavaya yapılan başvuru hakkında net bir bilgi olmasa da ilginin çok büyük olduğu söyleniyor. Bu arada Oculus, Doktor Strange isimli oyunun piyasada en çok ilgi gören VR oyunlardan biri olduğunu ifade ediyor.

Turnuvanın para ödüllerinin yanı sıra, bir de kazanana tam takım bir Oculus Rift PC seti hediye edilecek ki, bu bile mücadeleye değer. 13 Mayıs'ta seçmeleri başlayacak olan turnuva, 20 Mayıs'ta düzenlenecek yarı finallerin ardından Haziran ayının 20'sinde yapılacak finalle sonuçlanacak.

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Yazar: - 25.04.2017

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