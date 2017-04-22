Office Space: Idle Profits, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sakin bir havada geçen oyunda para kazanmaya çalışıyorsunuz.

Bir ofis içerisindeki olayları simüle eden oyunda para kazanıp emeklilik hayali kuran bir karakteri yönetiyorsunuz. Film gibi senaryoların geçtiği oyunda dikatli olmalı ve yeterince para kazanmalısınız. Çizgi film tarzı grafiklerin yer aldığı oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Onlarca farklı karaktere sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. İşten atılmamak için çabalamalı ve şirketinize de para kazandırmalısınız. Farklı sahnelerin kilitlerini de açabileceğiniz oyunda ilginç şeyler sizleri bekliyor.

Klasik bir tıklama oyunu şeklinde oynanan oyunda elinizi çabuk tutmalısınız. Durgun bir havada geçen Office Space: Idle Profits, aynı zamanda sonsuz oyun moduna da sahip bir şekilde karşımıza geliyor. Boş zamanlarınızı oynayabileceğiniz oyunda dikkatli olmalı ve fazla miktarlarda para kazanmalısıınz. Office Space: Idle Profits oyununu sakın kaçırmayın.

Office Space: Idle Profits oyununu Android cihazlarınıza ücresiz olarak indirebilirsiniz.