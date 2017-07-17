OnePlus 5 Türkiye Pazarında, OnePlus 5 Ülkemizde Kaç Para Olacak?

Çinli akıllı telefon modellerinden olan ve pazarda adından sıkça bahsedilen OnePlus 5, sonunda Türkiye pazarına girdi.

Teknoloji dergilerinin başköşesinden inmeyen OnePlus ailesinin OnePlus 5 modeli, Türkiye'de satışa sunuldu. İnternet alışveriş sitesi n11.com'da görülen OnePlus 5, ülkemizde 2.399 TL'den raflara yerleşti.

OnePlus 5 Teknik Özellikleri

Oldukça iyi özelliklere sahip olan OnePlus 5, Full HD 5.5 inç büyüklüğünde AMOLED ekran taşıyor, kaportasının altında da 6GB RAM ve 2.45 GHz Snapdragon 835 işlemci barındırıyor. Sadece bu kadar da değil OnePlus 5, arka kapağında kullanıcılarına çift kamera özelliği de sunuyor.

Çin malı kaliteli ve tatminkar markalar arasında yer alan OnePlus 5, hemen her modeliyle ekonomik telefon olarak kendini kanıtlamış bir marka. Ancak, ucuz olma özelliğini Türkiye pazarında çok da koruyabilmiş gibi görünmüyor, 2.399 liralık fiyatı ile pazarda aynı ya da daha düşük fiyatlarla baş edebilecek mi, bunu bize zaman gösterecek. OnePlus 5, bu fiyatıyla, Türkiye'de bir anda üzerine atlanacak bir telefon havası yaratmasa da kaliteli bir ürün olmasının avantajını kullanabilir.

Fiyatıyla Dikkat Çeken OnePlus 5'in Tüm Özellikleri

OnePlus 5'in Tasarımının Son Hali!

OnePlus 5'in DxOMark Puanı Belli Oldu