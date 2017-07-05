Open IV Geliştiricisi GTA 5 Liberty City Modu'nun Fişini Çekti

Geçtiğimiz haftalarda Take Two'nun talebi üzerine kapatılan; fakat oyuncuların tepkisi sonucu tekrar hizmete açılan Open IV adlı GTA 5 mod aracının geliştiricisinden üzücü bir haber geldi.

Hatırlanacağı üzere bu senenin başlarında GTA 5 Liberty City Modu'nun geliştirildiği duyurulmuştu. Bu mod bize GTA 4'ün geçtiği şehir olan Liberty City'i tekrar ziyaret etme imkanı verecekti; üstelik bu işi GTA 5'in içinde, gelişmiş grafiklerle yapacaktık. GTA 5 Liberty City Modu, Liberty City'i oyun içinde ayrı bir ada olarak tasarlıyordu ve oyuncuların bu adaya uçakla erişebilmesi planlanıyordu.

Take Two, Open IV'ü oyunun online modundaki dengeleri bozduğu iddiasıyla kapattırmıştı; fakat sonradan bu iddiaların yersiz olduğu ortaya çıkmış ve Open IV tekrar kullanıma açılmıştı. GTA 5 Liberty City Modu projesinin durdurulmasının sebebi de benzer bir sebep. Open IV geliştiricisi, GTA 5 Liberty City Modu'nun Rockstar'ın mod politikasına uygun olmadığını öne sürüyor ve projeyi iptal etmesini buna bağlıyor.

GTA 5 Liberty City Modu'nun GTA 5'in tek kişilik modu için güzel bir değişiklik olacağı söylenebilirdi. Aslında bu tür içeriklerin Rockstar tarafından oyuna indirilebilir içerik olarak eklenmesi gerekiyor; fakat Rockstar sadece oyunun online moduna yoğunlaşıyor. Ayrıcaoyuncu topluluğunun bu tür içerikler geliştirilmesinin de önüne geçiliyor. Bu duruma oyunun sadece tek kişilik oyun modunu oynayan oyuncuların tepki göstermemiş olması ise ilginç bir durum.

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