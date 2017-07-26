Opera Web Tarayıcı Ekran Yakalama Özelliğini Getirdi

Opera şirketinin popüler ürünü olan Opera tarayıcıya yeni bir özellik geliyor. Şu an Opera geliştirici sürümünde test edilebilen Opera 48 güncellemesi çerçevesinde, artık bir web sitenin tamamını veya istediğiniz kısmının ekran görüntüsünü alabileceksiniz.

Geliştirci şirket Opera, tarayıcısının yan çubuğa yeni bir kamera simgesi ekledi. Bu kamera simgesine tıklayarak, tarayıcıda istediğiniz bölümün resmini çekebileceksiniz. Ayrıca Opera, bu özelliği barındıran Vivaldi ve Firefox'dan sonra üçüncü web tarayıcısı konumunda. Bu konuda Google'ın web tarayıcısı Google Chrome, maalesef sınıfta kaldı.

Opera tarayıcısının Ürün Yöneticisi Maciej Kocemba yaptığı açıklamada, Opera Snap adlı bu özelliğin kısa süre içerisinde tarayıcılarda aktif olacağını söyledi. Bu özellik sayesinde "Capture" tuşuna basarak istediğiniz bölümün ekran görüntüsünü alabileceksiniz. Ayrıca "Tam Siteyi Yakala"yı seçerek, görünür olan sayfanın tamamını hızla yakalayabiliceğinizi ifade etti.

Yeni ekran yakalama özelliğinin adını ''Snap'' olarak lanse eden şirket, yakaladığınız ekran görüntüsünü istediğiniz yere kaydedebileceğinizi de açıkladı. Ayrıca, kenar çubuğunda hangi araçların görünür olduğunu serbestçe yapılandırılabilecek.

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