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Operatörler 15 Temmuz İçin Özel Paketler Hazırladılar!

15 temmuz

Türkiye'nin en büyük operatör şirketlerinden olan Türk Telekom ve Turkcell, 15 Temmuz'a özel olarak kullanıcılarına tarife paketleri hazırladılar. 

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin 1. senesine özel Türk Telekom ve Turkcell, kullanıcıları için bir günlük paketler hazırladı. 15 Temmuz'da Türk Telekom, faturalı veya faturasız her kullanıcısına 120 dakika hediye edecek. Turkcell de, kullanıcılarının var olan tarifesine ek olarak  internet, konuşma ve SMS paketi ekleceyeğini abonelerine duyurdu.

15 Temmuz günü akrabalarınız ve arkadaşlarınızla rahatlıkla iletişime geçebilmeniz için böyle bir hizmet sunan GSM operatörleri, müşterilerine bu haberi yine SMS yoluyla bildirmeyi tercih ettiler. Ancak, bu konuda Turkcell'in daha bonkör davrandığını söyleyebilmek de mümkün. Çünkü Turkcell, her hangi bir pakete dahil olmayan kullanıcılarına da 500 dakika, 1000 SMS ve 1 GB internet verecek. 

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Yazar: - 13.07.2017

Operatörler 15 Temmuz İçin Özel Paketler Hazırladılar! İçin Yorum Yaz

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