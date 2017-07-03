Çizgiyi en doğru zamanda en doğru yere kaydırın ve bulmacayı çözün!

OrbitR, Android telefon ve tabletler üzerinde oynanabilen bir beceri oyunudur.

Motionlab Interactive tarafından geliştirilen OrbitR, kendine has oyunlardan bir tanesi. Özellikle son dönemlerde mobil oyunların birbirine benzediği düşünülürse, böylesine oyunlar hem dikkat çekici hem de oynaması bir hayli zevkli. OrbitR, basit bir mantık üzerine kurulmuş ama bunu çok iyi uygulayarak, kendine has bir oyun tarzı ve oynanış yakalayabilmiş yapımlardan bir tanesi olarak tanımlanabiliriz.

Oyunda bir merkezimiz, küçük beyaz noktalar ve en dış yörüngede sürekli dönen bir çizgimiz bulunuyor. Amacımız bu çizgiyi merkeze ulaştırabilmek ve bunu yaparken de beyaz noktaları toplayabilmek. Öncelikle çizgiyi hareket ettirirken, üzerine bir kere tıklamamız gerekiyor. İlk tıklama yörüngede devam eden çizgiye dikey bir hareket yaptırıyor. Eğer ardından birkez daha tıklamamız gerekiyorsa, bu sefer de çizgi dikey inişten koparak, bir yörünge çizmeye başlıyor.

Dikey ve yörüngesel hareketler yaparak en üst puanı almaya ve merkeze ulaşmaya çalışarak, bölümleri bir bir ilerliyoru. En başta bölümler bir haylü kolay olsalar da iniş yapacağımız yerlere engeller konulunca, ortaya hiç hoş olmayan bir zorluk da çıkıyor. Buna rağmen OrbitR'ın oldukça eğlenceli olduğunu ve kesinlikle denenmesi gerektiğini de söyleyelim.