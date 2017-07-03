Yörüngenizi doğru noktalara ayarlayın.

OrbitR, iPhone ve iPad üzerinde oynanabilen bir beceri oyunudur.

Son zamanlarda kendine has mobil oyunlar görmek bir hayli zorken, OrbitR çok farklı şeyler deneyip bunu da oldukça başarılı şekilde uygulamayabilen bir yapım. Motionlab tarafından geliştirilen bu yapım, temelde bir bulmaca oyunu olmasına rağmen becerilerinize de odaklanıyor ve ortaya oynaması bir hayli eğlenceli bir oyun çıkarmış oluyor.

OrbitR'da tek amacımız doğru yerde ve zamanda bir yörünge çevresinde dönen çizgiye dokunmak ve merkez noktaya ulaşabilmek. Hemen yukarıdaki fotoğraflarda gördüğünüz gibi bu merkezin çevresinde küçük beyaz noktalar da bulunuyor. Oyuncular olarak biz de en dış yörüngede dönen çizgiye dokunarak, önce çizgiyi bu beyaz noktalardan geçiriyor sonra da merkeze ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bunu yaparken tek bir dokunuş, dikey bir hareket yapıyor. İlk dokunuştan sonra beyaz noktaların hizasına getirdiğimiz çizgiye tekrar dokunarak, bir yörünge çizmesini sağlayabiliyoruz. Bunu yaptıkran sonra çizgiye tekrar dokunarak merkeze ulaşmaya çalışıyoruz. Anlatması biraz zor olsa da oynayınca hemen alışılan ve bağımlılık yapan OrbitR, kesinlikle denenebilir oyunlardan bir tanesi.