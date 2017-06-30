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Orijinal Doom 2 Diskleri Açık Artırmaya Çıktı

Doom 2 Açık Artırma

Wolfenstein ve Quake'in yanında FPS türünün yaygınlaşmasına en çok yardımcı olan oyun hangisi derseniz ilk cevap her zaman Doom olacaktır. Günümüz oyunseverleri tarafından efsane olarak anılan oyun, şimdilerde tasarımcısı tarafından tekrardan gündeme geldi. Doom'un tasarımcısı John Romero, orijinal Doom 2 disketlerini açık artırma için hazırladığını duyurdu.

Efsane oyunlardan birine sahip olmak istiyorsanız ya da bir koleksiyonerseniz bu haber mutlaka ilginizi çekecektir. Yalnız oyunun "disketlerine" sahip olacağınızı hatırlatalım. Çünkü bu günlerde disketleri çalıştırabileceğiniz bir bilgisayar bulmak çok zor. Eğer şansınız yaver gider ve böyle bir bilgisayar bulursanız eminim oynamak isteyeceksinizdir.


Romero bu disketlerin ilk sürüm Doom 2'ye ait olduğunu ve istendiği takdirde imzalayabileceğini de dile getirdi. Açık artırma şuanda 3.150 dolara ulaşmış durumda. Çevirimiçi Doom 2 emülatörlerinde oynamak mı yoksa orijinal disketlere sahip olmak mı? Karar sizin.

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Yazar: - 30.06.2017

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