Orijinal Starcraft ve Brood War Genişleme Paketi Tamamen Ücretsiz!

Hatırlanacağı üzere Blizzard geçtiğimiz hafta yenilenmiş StarCraft sürümü olan StarCraft Remastered'ı duyurmuştu. Dev oyun firması bunun şerefine orijinal StarCraft'ı ve Brood War adlı genişleme paketini tamamen ücretsiz yaparak oyun severlerin beğenisine sundu.

StarCraft Anthology adıyla dağıtılan paket, 8 yıl aradan sonra yayınlanan bir yamayla birlikte geliyor. Bu yamayla oyun Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10 işletim sistemleriyle uyumlu bir şekilde çalışacak hale getiriliyor. 1.18 yaması oyunu tam ekran pencere modunda da oynamamıza imkan sağlıyor, oyuncular oyun esnasında Alt+Enter tuşlarını kullanarak tam ekran veya pencere modu arasında geçiş yapabilmekteler. Ayrıca oyunun çok oyunculu oyun modu için anti hile sistemleri de geliştiriliyor.

1998 yılında yayınlanan StarCraft ve Brood War genişleme paketi starteji oyunu türünde devrim yaratmış, dünyanın en büyük oyun turnuvalarına da ev sahipliği yapmıştı. Kore gibi ülkelerde halen ciddi sayıda Starcraft oyuncusu bulunuyor. Bu klasik oyunları ücretsiz olarak bilgisayarlarımıza indirerek oynamak ve nostalji yapmak büyük bir keyif olacak.

StarCraft Anthology'nin PC sürümünü aşağıdaki bağlantımızı kullanarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyunun Mac sürümünü ise aynı sayfadaki alternatif bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz:

StarCraft: Remastered Yaz Aylarında Geliyor