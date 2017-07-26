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Otomatik Video Oynatma Sistemi, Google Arama Sayfasında Yer Alacak

Google Otomatik Video

Kullanıcılar otomatik çalan videoları çoğu zaman sinir bozucu bulur. Google da arama sayfasını sinir bozucu bir hale getirmeyi göze almış görünüşe göre. Zira Google, arama sayfasında otomatik video çalma sisteminin testlerine başladı. Google’ın bu hamlesi, temel ürününü batırmak olarak nitelendirildi.

Raporlanan bilgilere göre Google, arama sayfasının üst kısmında yer alan bilgi bölümünde otomatik çalan videolara yer verecek. Arama sayfası yüklendiğinde video da oynamaya başlayacak. Bir filmi ya da TV programını arattığınızda konuyla alakalı video, bilgi panelinin olduğu bölümde otomatik çalacak.

Diğer platformlardaki otomatik çalan videolardan yola çıkacak olursak, otomatik çalan videolar varsayılan olarak sessiz çalmaya başlar. Daha sonra kullanıcılar manuel olarak sesi açabilir. Ayrıca video sona erdiğinde kendi kendine tekrar oynatmaz. Bunu da yine manuel olarak yapmalısınız. 

Arama sayfasındaki otomatik çalan videolar şimdilik masaüstü kullanıcılarıyla deneniyor. Mobilde de bilgi panelinde video yer alıyor ancak videonun oynaması için ekrana dokunmalısınız. Google adına konuşan bir şirket sözcüsü neyse ki otomatik video çalma sistemini yalnızca denediklerini, bu uygulamanın sürekliliğinin kesin olmadığını söyledi.

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Yazar: - 26.07.2017

Otomatik Video Oynatma Sistemi, Google Arama Sayfasında Yer Alacak İçin Yorum Yaz

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