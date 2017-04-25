Outlast 2 Çıktı, Optimizasyonu Nasıl Olmuş?

Korku oyunu türünde 2017'nin en heyecanla beklenen oyunları arasında yer alan Outlast 2 nihayet çıkış yaptı.

Steam üzerinde PC için ve oyun konsolları için yayınlanan serinin yeni oyunu ilk oyunlarla karşılaştırıldığında geliştirilmiş grafikler ile geliyor. Daha önceden Outlast 2 sistem gereksinimleri duyurulmuştu ve oyunculara oyunun bilgisayarlarında çalışıp çalışmayacağını öğrenebilme imkanı verilmişti. Listelenen Outlast 2 sistem gereksinimleri şu şekildeydi:

Outlast 2 Minimum Sistem Gereksinimleri - 720p'de 30 FPS İçin

- Windows Vista işletim sistemi

- Intel Core i3 530 işlemci

- 4 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce 260 veya ATI Radeon HD 4870 ekran kartı

- DirectX 10

- 30 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı

Outlast 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri - 1080p'de 60 FPS İçin

- Windows Vista işletim sistemi

- Intel Core i5 işlemci

- 8 GB RAM

- 1.5 GB video belleğe sahip Nbidia GeForce GTX 660 veya ATI Radeon HD 7850 ekran kartı

- DirectX 11

- 30 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı

Unreal Engine oyun motoruyla geliştirilmiş olan Outlast 2, buna bağlı olarak -kağıt üzerinde- makul sistem gereksinimleriyle iyi bir performans sunabiliyor. Fakat optimizasyon konusu bir hayli problemli bir konu. PC yanında konsollar için de çıkış yapan oyunların kimi zaman PC üzerinde olması gerekenden bir hayli düşük performans sergilediğini görebiliyoruz. Bu duruma Mafia 3 örneği verilebililir. Hatırlanacağı üzere Mafia 3 çıkışında FPS kilidiyle birlikte gelmiş, ancak birkaç gün sonra yayınlanan büyük boyutlu yamayla oynanabilir seviyeye ulaşmıştı.

Red Barrels, Outlast 2'nin çıkışıyla birlikte ilk gün yamasını da yayınladı. Bu 900 MB civarındaki ilk gün yamasının içeriği henüz açıklanmadı; fakat Red Barrels'ın Mafia 3'te olduğu gibi böyle bir yama için günlerce beklememiş olması ve oyunun çıkışında yamayı yayınlaması akıllıca bir hareket.

Biz ilk gün yamasını yaptığımız Outlast 2'yi 4 çekirdekli Intel işlemciye, 8 GB RAM ve Nvidia GTX 1060 ekran kartına sahip sistemimizde test ettik. Testlerimiz sonucunda oyunda ciddi FPS düşüşleri, grafiksel hatalar, beklenmedik çökmeler veya başka herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Oyunu en yüksek ayarlarda 60 FPS kare hızının üzerindeki kare hızlarında rahatça çalıştırabildik.

Oyunu test ettikten sonra da Red Barrels'ın oyun grafiklerine oldukça özen göstermiş olduğunu söyleyebiliriz. Outlast 2'de fotoğraf kalitesinde grafikler, detaylı kaplamalar ve modellemeler oyuncuları bekliyor. 49 TL gibi oldukça makul bir fiyatla satılan Outlast 2'yi bu bağlantıyı kullanarak satın alabilirsiniz:

Outlast 2'nin Çıkış Videosu Yayınlandı