Outlast 2 Torrente Düştü

Sadece birkaç gün önce çıkış yapan Outlast 2, bu senenin en heyecanla beklenen korku oyunları arasındaydı. 25 Nisan tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanan korku oyunu güzel grafikleri sürükleyici bir hikayeyle birleştiriyor. Oyun, Steam ve GOG platformları üzerinde oldukça makul bir fiyatla da satılmakta. Steam'de Outlast 2'yi 49 TL, GOG'da ise 29.99 $ gibi bir fiyatla satın alabiliyorsunuz. Buna rağmen korsanlar oyunu çıkışının ilk haftasında kırarak torrent üzerinden paylaşmaya başladı.

CODEX tarafından kırılan Outlast 2, Resident Evil 7 ve Mafia 3 gibi oyunlarla aynı kaderi paylaşmakta. Hatırlanacağı üzere Resident Evil 7 ve Mafia 3 de çıkışlarının ilk haftasında korsanlar tarafından kırılıp torrent üzerinden paylaşılmışlardı. Fakat arada ciddi bir fark var. Resident Evil 7 ve Mafia 3'ün aksine Outlast 2, Denuvo gibi herhangi bir kopya koruma sistemine yer vermiyor. Zaten bu da oyunun fiyatının makul bir seviye kalmasını sağlamış.

Outlast 2 torrent paylaşımlarını indirmeden önce oyunun oldukça makul fiyatla satıldığını tekrar belirtelim. Bu nedenle geliştiricilerin yeni Outlast oyununu geliştirebilmeleri için legal sürümleri satın alarak onlara destek olmanızı tavsiye ediyoruz.

Outlast 2 Çıktı, Optimizasyonu Nasıl Olmuş?