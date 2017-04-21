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Outlast 2'nin Çıkış Videosu Yayınlandı

25 Nisan tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için çıkış yapacak olan korku oyunu Outlast 2'nin ve Trinity Collection sürümünün çıkış videoları yayınlandı.

Outlast 2'nin senaryosunu kısaca anlatmak gerekirse, oyundaki karakteriniz ve eşiniz birer muhabirsiniz. Kimsenin cesaret edemediği yerlere gidip, yazmaya cüret edemediği haberleri yapıyorsunuz. Fakat bu sefer çok ileriye gitmişsiniz. Bir cinayet soruşturması üzerine araştırmalar yapraken Arizona çölünün derinliklerinde gizemli olaylarla başbaşa kalıyorsunuz. Korku seviyesini oyunun her anında en üst seviyede tutan geliştirici firma Red Barrels, aşağıdaki tanıtım videosundan da görüldüğü üzere iyi bir iş çıkarmış görünüyor.

Outlast Trinity olarak adlandırılan özel bir sürümün çıkış videosu da oyuncularla paylaşıldı. Bu sürüm, birinci oyun Outlast'ı, Outlast: Whistleblower'ı ve Outlast 2'yi içeren bir üçleme şeklinde. Aşağıda çıkış videosunu izleyebilirsiniz.

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Outlast
Outlast Korku Oyunu Klasiği

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Outlast 2
Outlast 2 Korku Oyunu

Outlast 2 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

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Yazar: - 21.04.2017

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