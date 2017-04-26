Outlast 2'nin İnceleme Puanları Belli Oldu

Merakla beklenen korku oyunu Outlast 2, sonunda oyuncularla buluştu. İlk oyunun ardından büyük bir hayran kitlesi yakalamayı başaran serinin yeni oyunu için ilk inceleme puanları da yayınlandı.

Bir akıl hastanesinde geçen ilk oyun, gerek hikayesi gerekse oynanışıyla oyuncuları etkilemeyi başarmıştı. Vasat korku oyunlarının arasından sıyrılarak, kendine özel bir yer edinen Outlast'ın çıkışının üzerinden çok zaman geçmeden, Red Barrels yeni oyunu da duyurmuştu. Aynı yerde ve temada geçmese de benzer mekanikler kullanan ve ilk oyundaki korku seviyesini bir üste taşımayı başaran Outlast 2'nin çıkmasıyla birlikte ilk incelemeler de yayınlandı.

Outlast 2'de, bir cinayeti araştırmak için Arizona'ya giden Blake ve Lynn Langermann çiftinin yaşadıklarına şahit oluyoruz. Jane Doe (ABD'de kimliği belirlenemeyen kurbanlara verilen isim) isimli genç ve hamile bir kadının öldürülmesinden sonra olayı araştırmak için bölgeye giden gazeteci çift, bir çiftlikte sapık bir ailenin ellerine düşüyorlar. Oyun boyunca bu çiftin bölgeden kaçmaya çalıştıkları sırada gördüklerini, yaşadıklarını deneyimliyor ve korkuyu iliklerimize kadar hissediyoruz.

25 Nisan itibarıyla PC, Playstation 4 ve Xbox One platformlarına çıkan Outlast 2 için yayınlanan ilk inceleme puanlar aşağıdaki gibi listelendi. Oyunun Metacritic ortalaması ise 77'de kaldı.

Destructoid - 8/10

PlayStation Universe - 8.0 / 10

PlayStation LifeStyle - 9.0 / 10

Rely on Horror - 7 / 10

Polygon - 7.5 / 10

Gamer Assault Weekly - 10 / 10

The Koalition - 9.0 / 10

Push Square - 7 / 10

Hooked Games - 10/10

Let's Play Video Games - 4/10

PC Invasion - 7/10

Outlast 2 Çıktı, Optimizasyonu Nasıl Olmuş?

Outlast 2'nin Çıkış Videosu Yayınlandı