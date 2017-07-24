Overwatch'a Silah Giydirmeleri Gelebilir

Şahin gözlü Overwatch oyuncuları, oyuna yeni eklenecek karakterlerden bir tanesi olan Doomfist için yayınlanan ön gösterim videosunda, Overwatch'a yeni silahların ve silah giydirmelerinin gelebileceğinin ilk sinyallerine şahit oldular

Overwatch'ta silahınızın görünüşünü değiştirmeniz için tek bir yol var: Karakterinizin dış görünümünü değiştirmek. Yani kullandığınız karakterin kostümünü değiştirirseniz, silahı da ona uyumlu olarak değişiyor. Fakat silahlar her zaman kostümle uyumlu oluyor ve isteseniz bile başka tarzda bir silahı oyunda kullanamıyorsunuz.

Şahin gözlü dedik ya, işte bu yetenek tam olarak burada devreye giriyor. Soldier 76 için yayınlanan ön gösterim videosunu izleyen oyunculardan, good_samartian takma isimli olanı, videodaki Soldier 76'nın kostümüyle silahının bir olmadığını fark etmiş. Hemen aşağıdaki fotoğrafta da gördüğünüz gibi karakterin silahının ucunda kırmızı ışıklar var ve bunlar kostümle birebir uyumlu değiller.

Bir başka detay da ise yine oyuna yeni eklenen karakterlerden bir tanesi olan Sombra'nın silahına dair. Karakterin SMG tarzı silahının üzerinde yer alan bir logo, yakında oyuna eklenmesi beklenen Summer Games'in tarzı ile benzeşiyor. Tam da buradan yola çıkarak yeni bir teori ortaya atan Overwatch oyuncuları, Summer Games ile birlikte oyunda kimi değişikliklerin yapılacağını iddia ediyorlar. Buna göre oyuna yeni silahlar, kostümler ve silah skin'leri gelebilir.

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