Overwatch'i Tahtından Edebilecek LawBreakers Bu Hafta Sonu Ücretsiz

Epic Games'de yarattığı Unreal ve Gears of War gibi oyunlarla ismini duyuran Cliff Blezinski, ekibi ile birlikte hazırladığı yeni online FPS oyunu LawBreakers'ı önümüzdeki haftalarda oyun dünyasının beğenisine sunacak. Fakat oyun çıkış yapmadan önce son bir açık beta etkinliği düzenlenecek ve oyuncular LawBreakers'ı bu beta boyunca ücretsiz olarak oynayabilecekler.

Blizzard'ın Overwatch'ına ciddi bir rakip olarak gösterilen LawBreakers, güzel grafikleri çılgın bir aksiyon ile birleştiriyor. Oyunda yer çekimine meydan okuyabiliyor, havada süzülürken düşmanlarınızla çarpışabiliyorsunuz. Yani oyunda 360 derecelik bir aksiyon söz konusu, savaşırken sağınız, solunuz, önünüz ve arkanızın yanısıra aşağınızı ve yukarınızı da kontrol etmeniz gerekiyor.

LawBreakers için düzenlenecek beta 28 Temmuz tarihinde başlayacak ve 31 Temmuz'a kadar devam edecek. Oyun bugünden ön indirmeye açıldı, yani beta başlamadan önce oyunu indirip çalışmaya hazır hale getirebiliyorsunuz. Oyunu önceden indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

İndir LawBreakers Online FPS Oyunu

LawBreakers içinde farklı yeteneklere ve savaş stillerine sahip kahramanlar yer alıyor. Bu kahramanlar kanun koruyucuları ve kuralları çiğneyen kahramanlar olarak gruplanıyor, biz de tarafımızı seçerek online arenalara adım atıyoruz. Her kahramanın sahip olduğu özel yetenekler oyuna taktiksel bir yapı da kazandırmakta.

LawBreakers, 8 Ağustos tarihinde PC ve PlayStation 4 platformlarına çıkış yapacak.

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Temmuz Son Hafta)