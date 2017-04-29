Overwatch'un Oyuncu Sayısı Yükselmeye Devam Ediyor

Blizzard tarafından geliştirilen sınıf tabanlı FPS oyunu Overwatch, çıktığı günden bu yana büyük bir oyuncu kitlesi tarafından oynanıyor. Bugün yapılan bir başka açıklama ise Overwatch'un oyuncu sayısını tam olarak ortaya çıkardı.

Sunduğu çeşitlilik ve mükemmel oynanışıyla çok sevilen Overwatch'un çıkışından bu yana başarısını perçinlediği ve ulaşılması oldukça güç bir oyuncu sayısını geride bıraktığı açıklandı. Resmi Twitter adresi üzerinden yapılan açıklama ile oyunun PC ve konsol sürümlerinin toplamda 30 milyon kullanıcıyı geçtiği belirtildi. Bu rakam ocak ayında 25 milyon civarındaydı. Yani oyun sadece beş aylık süreçte beş milyon oyuncu daha kazandı.

Blizzard birkaç gün önce yaptığı güncelleme ile oyuna iki kişilik yeni bir oyun modu getirmiş ve Uprising'i duyurmuştu. Belirli aralıklarla oyununu güncelleyen ve sürekli yenilik getirme peşinde olan şirket, bu sayede oyuncu kitlesini ve Overwatch'u her zaman güncel tutmayı da başarmıştı. Blizzcon ve Overwatch World Cup gibi etkinliklerle oyunu desteklemeyi sürdürecek olan şirketin, bu gibi yeniliklerle Overwatch'un oyuncu sayısını çok daha yukarılara çekmesi muhtemel.

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