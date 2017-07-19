Oyuncaklar Çocuklarınıza Dair Bilgileri Kayıt Ediyor Olabilir!

Amerikan Federal Araştırma Bürosu (FBI), yayınladığı yeni genel güvenlik duyurusu metni ile yakın zaman önce ortaya çıkan ve herkesi tehdit edebilecek güvenlik açıklarına dair uyarılarda bulundu.

Resmi adı Public Service Announcement (PSA) olan belgenin en dikkat çekici yanı, oyuncaklara dair yapılan açıklamaydı. FBI, ebeveynleri çocuk oyuncakları konusunda uyardı. İçerisinde GPS, Wi-Fi, Bluetooth gibi çeşitli bağlantılar bulunan cihazların, çocuklar hakkında dışarıya sızmasını istenmeyen bilgileri sızdırabileceği ve bu yolla kimlik hırsızlığı yapılabileceği belirtildi.

Söz konusu uyarı özetle şöyle;

"Böylesine bilgi sızıntıları, kimlik hırsızlığı yapanlar için bir fırsat doğurabilir. Buna ek olarak, GPS ile o anda bulunduğunuz konum, kamera yardımıyla çekilen fotoğraf ya da resimler, çocuğun güvenini kazanacak çeşitli şeyler gibi hassas bilgiler, oyuncaklar yoluyla başkalarının eline geçebilir. Bu oyuncaklar için güvenlik önlemleri, bunları pazarlamaya ve kullanımını kolaylaştırmaya çabalarken göz ardı edilebilir. Tüketiciler, güvenlik araştırmacıları tarafından veya tüketici raporlarında tespit edilen, bilinen tüm konular için bu ürünlerin çevrimiçi araştırmasını yapmalıdır."

Oyuncaklar devlet kurumları ya da bankalar gibi yüksek önlemlerle korunmadığı düşünülürse, herhangi bir siber saldırı sonucunda ele geçirilmeleri de muhtemel. Bu sebeple FBI, ailelerden oyuncaklar konusunda kendilerini eğitmelerini istiyor.

Sonuç olarak FBI, bazı oyuncakların güvenlik açıklarını olabileceğini; ancak hepsi için bunun geçerli olmadığını. Uyarı, ailelerin herhangi bir oyuncak almadan önce bu oyuncaklara dair internet üzerinden güvenlik araştırması yapması gerektiğini de ısrarla hatırlatıyor.

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