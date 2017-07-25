Paint Ölmedi, Windows Mağazasında Yaşayacak

Daha dün sizlerle paylaştığımız, emektar Paint’in tarih olacağı yazımızın ardından sevindirici haberler geldi. Paint'in ‘aktif gelişme’ içinde olmayacağı haberi, gelecekteki Windows sürümlerden kaldırılması anlamına gelmiyor. Microsoft, Paint'i Windows Mağazası'nda yeni Paint 3D uygulamasına entegre edilmiş olarak kullanıma sunacak.

Paint’in kaldırılacağı haberlerinden sonra ortaya çıkan çok sayıda destek ve nostalji paylaşımlarından sonra açıklama yapan Microsoft'un, 3D genel müdürü Megan Saunders, MS Paint’in Windows Mağazası’ndan ücretsiz olarak indirilebileceğini açıkladı. Saunders, “Öğrendiğimiz bir şey varsa, MS Paint'in 32 yıldan sonra hala hayranları olduğudur. Bu güvenilir ve eski uygulamanız için çok fazla sevgi görmek de aslında şaşırtıcı değil.” şeklinde konuştu.

Bu da Paint'in, Windows 10 Sonbahar Creators Güncelleştirmesi'nde tıpkı Internet Explorer gibi davranacağı anlamına geliyor. Kısacası, MS Paint hala Windows 10'un bir parçası olacak ancak Microsoft, son kullanıcıları Paint 3D'yi tercih etmeye teşvik edecek.