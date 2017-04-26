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Panik Yok! Türk Eğiticiler Teknoloji Konusunda Kendilerini Yeterli Buldular

Türk Eğiticiler Teknoloji Konusunda Kendilerini Yeterli Buldular

Microsoft tarafından YouGov işbirliği ile yapılan Microsoft Dijital Dönüşüm Anketi, aslında bir bakıma yüreklerimize su serpti. Bu anket sayesinde Türkiye’deki eğitimcilerin teknoloji alanında kendilerini yeterli gördüklerini de öğrenmiş olduk.

Bugün Hürriyet Gazetesinde yayınlanan bir habere göre; Microsoft Dijital Dönüşüm Anketi eğitimcilerin tutumlarını, sınıflarda teknolojinin kullanımı ile ilgili görüşlerini, sınıflardaki dijital dönüşümün öğrencilerin sınıftaki başarısını nasıl belirlediğini değerlendirdi. Aslında hiç de o kadar endişe edilecek bir durum olmadığı gözler önüne serildi. Söz konusu anket, ETT Orta Doğu 2017 (British Education and Training Technology - İngiliz Eğitim ve Öğretim Teknolojisi) etkinliğinde eğitimcilerle paylaşıldı. Ülkemizden yaklaşık 100 eğitimcinin katıldığı ankete göre eğitimciler, kendileri teknolojik olarak çok oldukça yeterli ve yetkin görüyor. Katılımcılar çoğunluk olarak, öğrencilerin gelişmelerini takip etmek için hazırlanmış uygulamalara oldukça ilgi duyuyorlar. Ankete katılan eğitmenlerin büyük bir çoğunluğu teknoloji eksikliğinin öğrencileri etkilediği düşünüyor ve dijital okuryazarlık yeteneklerini geliştirmeyen öğrencilerin kariyer seçeneklerinde başarısız ve eksik olacağını savunuyorlar.

Son derece kısıtlı bir eğitmen kitlesi (100 kişi) tarafından cevaplandırılan bu anketi genelleme yaparak tüm eğitim sistemine yaymak her ne kadar doğru olur bilmiyoruz ama yine de umut verici görünüyor.

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Yazar: - 26.04.2017

Panik Yok! Türk Eğiticiler Teknoloji Konusunda Kendilerini Yeterli Buldular İçin Yorum Yaz

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