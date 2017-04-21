Paper Racer - Online Racing, güçlü silahlarla donatılmış motosiklet, canavar kamyonlar, robotlarla yarışlara katıldığımız sıradışı oynanış sunan bir mobil oyun. Android platformuna özel çıkış yapan online yarış oyununda gerçek oyunculara karşı yarışıyoruz. Yarışmaya hazır binlerce oyuncu, 100’ün üzerinde el yapımı pistlerde kozları paylaşıyor.

Elle çizilmiş hissiyatı veren, çizgi filmleri anımsatan görsel çizgileriyle dikkat çeken Paper Racer – Online Racing, oynanış yönünde de benzerlerinden ayrılıyor. Yarış esnasında teleport olmaktan silahlarla rakibimizi saf dışı bırakmaya yer çekimine meydan okuduğumuz pistlerde her türlü aksiyona giriyoruz.

Oyunda seçilebilir 6 araç bulunuyor. Canavar kamyon, motosiklet, mini ATV, Formula 1 aracı, moped, lunar rover arasından dilediğimizi seçebiliyoruz. Pist tarafında da farklı bölümlerden oluşan çok sayıda seçenek var. Daha da güzeli; kendi pistimizi çizebiliyoruz.