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Paper Racer - Online Racing
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Paper Racer - Online Racing

Paper Racer - Online Racing İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Paper Racer - Online Racing
Paper Racer - Online Racing
Paper Racer - Online Racing
Paper Racer - Online Racing
Paper Racer - Online Racing

El çizimi pistlerde diğer oyuncularla yarışın.

Erkan Calp Son güncelleme 7 saat önce

Paper Racer - Online Racing, güçlü silahlarla donatılmış motosiklet, canavar kamyonlar, robotlarla yarışlara katıldığımız sıradışı oynanış sunan bir mobil oyun. Android platformuna özel çıkış yapan online yarış oyununda gerçek oyunculara karşı yarışıyoruz. Yarışmaya hazır binlerce oyuncu, 100’ün üzerinde el yapımı pistlerde kozları paylaşıyor.

Elle çizilmiş hissiyatı veren, çizgi filmleri anımsatan görsel çizgileriyle dikkat çeken Paper Racer – Online Racing, oynanış yönünde de benzerlerinden ayrılıyor. Yarış esnasında teleport olmaktan silahlarla rakibimizi saf dışı bırakmaya yer çekimine meydan okuduğumuz pistlerde her türlü aksiyona giriyoruz.

Oyunda seçilebilir 6 araç bulunuyor. Canavar kamyon, motosiklet, mini ATV, Formula 1 aracı, moped, lunar rover arasından dilediğimizi seçebiliyoruz. Pist tarafında da farklı bölümlerden oluşan çok sayıda seçenek var. Daha da güzeli; kendi pistimizi çizebiliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Nikitos.com
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