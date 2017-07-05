Para Biriktirin! Samsung Galaxy Note 8 Çok Pahalı Olacak

Yeni çıkacak olan telefonların pazarlama politikalarında, henüz telefonların raflara yerleşmeden yayılan sızıntı haberlerin önemi çok büyük. Samsung'un yeni çıkacak olan amiral gemisi Galaxy Note 8'de pazarda tutunmak için bu yöntemi izliyor. Ancak, bu haber cihaz için avantajlı bir sızıntı haber olarak pek değerlendirelemez.

Ancak, yeni duyumlara göre Galaxy Note 8, beklenen ya da tahmin edilen fiyat fiyatlandırma politikasıyla kullanıcıların cebini yakacak gibi görünüyor.

Samsung Note 8'in Özellikleri ve Çıkış Fiyatı

Snapdragon 835 veya Exynos 8895 işlemcilerle gelebileceği konuşuluyor. Ülkemize Samsung'un kendi işlemcisi olan Exynos'a sahip olan modeller geleceğine de kesin gözüyle bakılıyor.

Samsung Note 8 donanım olarak, 6 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi barındıracak

kapasitesi barındıracak 12 MP'lik çift kamera ve dual flaş özelliklerine sahip olabileceği de ön görülüyor.

Duyumlara göre, telefon 3300 mAh pil taşıyacak.

ABD fiyatının 1.000 ABD doları ya da üzerinde olacağı söylenen cihazın, bir Samsung Electronics yöneticisinin iddiasına göre sadece seviyesi olan 64GB'lık sürümüm bile 1.100 dolardan başlayabilecek. Sadece bu söylenti bile, yeni gelecek olan bu cihazın 64GB'lık Galaxy S8 Plus'tan 250 dolar, iPhone 7 Plus'a kıyasla 130 dolar daha pahalı olacağının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

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