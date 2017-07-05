Pardus Yeni Özellikleriyle Geldi

Milli işletim sistemimiz Pardus'a yeni güncellemeler geldi. Yenilenen Pardus'ta masaüstü ortamı olarak XFCE 4.12 tercih edildi.

TÜBİTAK'ın geliştirdiği ve tek yerli işletim sistemimiz olan Pardus yenilendi. Yeni gelen güncelleme ve hata azaltıcı sürüm 17.0, Pardus'un resmi sitesinde yayınlandı. Yeni sürüm ile daha düşük sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyan Pardus, görsel olarak da güncellendi.

Pardus, Linux çekirdeği tabanlı çalıştığı için aslında tam olarak yerli demek yanlış belki. Sadece Linux çekirdeklerinde yapılan değişiklikler ile Linux'a benzeyen ama ondan farklı bir işletim sistemi haline geliyor. Linux Çekirdeği 4.9.0 güncellemesiyle kendini de güncelleyen sistem, Firefox, LibreOffice, Thunderbird, VLC Media Player gibi uygulamalarda da sorunsuz destek veriyor. İşte o programların desteklenen sürümleri:

Firefox 52.2

VLC Media Player 2.2.6

LibreOffice 5.2.7

Thunderbird 45.8.0

OpenJDK 8 Java RE

Sistem yeni gelen güncelleme tlp yazılım türlerini desteklediğiniden dolayı, laptoplarda pil ömrü süresini arttırıyor ve pil ömrü arttırıcı programlara da destek sunabiliyor. Paket iyileştirmelerinde ise Debian tabanlı çalışıyor. Debian sayesinde daha güvenilir ve hızlı çalıştığı da iddia ediliyor.

Pardus 17.0'ın desteklediği ağ üzerinden kurulum özelliği ile birden fazla cihaza, bu cihazların bulunduğu kurum veya kuruluşlara aynı anda kurulum yapılabiliyor. Yani zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlayabiliyorsunuz.





Milli Yazılım Pardus Nedir, Adını Nereden Alıyor, Kullanmak İçin Ne Yapmalı?