Park Alanı Robotu Bir Sürücüden Dayak Yedi!

Silikon Vadisi polisi, 135 kilo ağırlığındaki yumurta biçimli bir park alanı güvenlik robotunun, bir alışveriş merkezinin dışında sarhoş bir adam tarafından dövüldüğünü raporladı. Star Wars serisindeki R2D2 robotunu andıran makine, olayı haif sırıklarla atlattı.

41 yaşındaki sarhoş bir adam tarafından hırpalanan Knightscope yapımı robot, daha önce başka bir park alanında yer kavgası yapan sabıkalı bir sürücü tarafından oldukça hırpalandı. Robotu döven kişinin daha önceden dolandırıcılık ve kavga çıkarma sabıkaları olduğu da belirtildi. Park görevlisi robot bu saldırıyı ufak tefek çiziklerle atlattı ama kesinlikle bir kaportacıya görünmesi gerekiyor. Robot bu saldırıdan sonra görevine iade edildi. Robota ulaşılamadığı için olay hakkında yorumları alınamadı.

Yaklaşık bir buçuk metre boyundaki park robotu dakikada 300 plaka okuyabiliyor. 360 derecelik videolar çekebiliyor ve park alanını güvende tutuyor. Alanda bir güvenlik ihlali tespite ettiğinde de görevlileri uyarıyor. Park robotu tamamen silahsız otonom bir makine.

Kamu görevi yapan robotlar ile ilgili ilk vukuat bu değil. Geçen sene de yine Silikon Vadisi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde Knightscope güvenlik robotlarından biri, 16 aylık bir çocuğu yere devirerek bacaklarının üzerinden geçmiş ve çürük ve morluklardan oluşan yaralanmalara sebep olmuştu.

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