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Parmak İzi Tanıyan Güvenlik Sistemleri Ne Kadar Güvenli?

parmak izi tarayıcılar güvenli mi

Parmak iziyle telefon kilidimizi açmak hayatımızın sorgulamadığımız kolaylıklarından biri haline geldi. Bu hız ve kolaylık o kadar hoşumuza gitti ki, bir çok elektronik mağaza alışverişinde hatta bankacılık işlemlerinde bile kullanmaya başladık. Peki, bu sistem sandığımız kadar güvenli mi?

Teknolojinin sunduğu kolaylıklar her zaman göründüğü kadar sağlıklı olmayabiliyor. Her ne kadar parmak izi tek ve eşsiz diye düşünsek de Michigan Eyalet Üniversitesi’ndeki (MSU) araştırmacılar tarafından açıklanan bulgulara göre, parmak izi okuyucu güvenlik sistemleri o kadar da güvenli değiller. Araştırmacıların çalışmaları gösteriyor ki, akıllı telefonlar insan parmağında bulunan birçok ortak özellikten oluşturulan sahte parmak izleriyle kolayca kandırılabiliyorlar.

parmak izi tarayıcılar güvenli mi

Apple ve Android Pay gibi banka kartlarınıza ulaşan ve parmak iziyle alışveriş yapmanızı sağlayan uygulamalardaki tehlikeye dikkat çeken araştırmacılar, telefonlarda bulunan algılayıcıların çok küçük çaplı olduğunu ve parmak izlerini kısmi olarak okuyabildiğini vurguluyor.

iOS ya da Android telefonlar parmağın 8 veya 10 imgesini kaydediyor, üstelik neredeyse bütün kullanıcılar birden fazla parmağını cihaza tanıtıyor. Bu durumda telefonun hızlıca açılması için, parmakta yakaladığı kayıtlı tek bir imgeyi yeterli görmesine sebep oluyor. MSU Araştırmacıları, konuyla ilgili bir çalışma gerçekleştirdiler ve resmi Youtube sayfalarında yayınladılar.


Apple, iPhone parmak izi sisteminde yanlış bir eşleşme şansının 50.000'de 1 olduğunu söylerken, Google yapılan yorumları reddetti. Bir hırsızın sahte parmak izi yapması gözünüze küçük gelebilir, hatta “O kadar uğraştıysa çalsın, hak etmiş.” diyor olabilirsiniz. Yine de kısmi parmak izlerinin sahteciliğe karşı savunmasız olduğunu ortaya koyan temel bulgu önem taşıyor.

Sonuç olarak gözler iris tarayıcı ile çalışacak yeni kilit sistemli Samsung Galaxy S8’e kayıyor. 21 Nisan’da satışa başlanacak telefon için yapılacak güvenlik açıklarından ne gibi sonuçlar çıkacağını biz de merakla bekliyoruz.

Yazar: - 12.04.2017

Parmak İzi Tanıyan Güvenlik Sistemleri Ne Kadar Güvenli? İçin Yorum Yaz

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