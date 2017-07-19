Parola Yöneticisi LastPass Aile Servisini Hizmete Sunuyor

LastPass ya da 1Password gibi parola yöneticileri, birbirinden farklı tüm parolalarınızı depolamak için ideal servislerdir. Ancak parola yöneticisi hesabınızı biriyle paylaşmanız gerekirse, parola deponuzun güvenliği tehlikeye girebilir. Örneğin eşinizle ortaklaşa ödediğiniz bir fatura olması durumunda parola yöneticisi hesabınızı ortaklaşa kullanmak durumunda kalabilirsiniz. İşte bu gibi durumlar için LastPass Families servisini hizmete sokuyor.

LastPass Families hizmeti banka hesap bilgileri, parolalar ve pasaport numaraları gibi kritik bilgilerin güvenli bir şekilde depolanıp paylaşılabilmesi için tasarlandı. Bilhassa aile bireyleri kendi arasında bu kritik bilgileri LastPass Families servisiyle güvenli bir şekilde paylaşabilir.

LastPass Families hesabınıza kolayca üye ekleyip çıkarabilirken, hangi parolanın hangi kişiyle paylaşılabilir olduğuna da karar verebilirsiniz. Örneğin eşinizin erişimine açtığınız bir parolayı çocuklarınızdan gizli tutabilirsiniz. LastPass Families hizmetinden şimdilik en fazla altı aile üyesi aynı anda faydalanabiliyor. Bu yazın sonunda kullanıma açılması beklenen LastPass Families hizmeti standart LastPass üyeleri için ücretli olacak ancak premium LastPass üyeleri için hizmet altı ay ücretsiz olacak. Ayrıca şirketin web sitesi üzerinden yapacağınız kayıtla hizmete erken erişim sağlayabileceksiniz.

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