Patent Davasını Kaybeden Apple, 506 Milyon Dolar Ödeyecek!

Size de öyle geliyor mu bilmiyorum ama ben Apple ile ilgili bir haber okurken içerisinde patent geçmeyince eksik hisseder oldum. Neyse ki sevilen teknoloji markası biz meraklılarını uzun süre bekletmedi ve yeniden bir patent davasıyla gündeme geldi. Wisconsin-Madison Üniversitesi'nin hakkında açtığı patent davasını kaybeden Apple, 506 milyon dolarlık para cezasını ödemeye mahkum oldu.

Üniversite, 2015’in Ekim ayında Apple'ın iPhone, iPad Mini ve iPad Air'de kullanılan mobil yongaları yaratırken patent ihlalinde bulunduğu iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Araştırmalar sonucu, iPhone 5S, 6 ve 6 Plus'da kullanılan A7, A8 ve A8X işlemcilerinde, üniversitenin patentli teknolojisinden yararlanıldığı ortaya çıkarıldı. Bunun üzerine mahkeme, Apple'a 234 milyon dolarlık para cezası kesti.

Apple’ın 2016 yılında da patent ihlaline devam etmesi üzerine ABD Bölge Hakimi William Conley, cezaya 272 milyon dolar daha ekledi. Böylelikle teknoloji devinin toplam cezası 506 milyon dolar oldu, ancak şirketin kararı temyiz edeceği söyleniyor.

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