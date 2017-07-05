Bulmacaları çözerek Pan'in engelleri aşmasına yardımcı olun.

Pathos, Android telefonumda oynarken Monument Valley oyununa oldukça benzettiğim, bolca bulmaca içeren macera – platform oyunu. Perspektif açıdan bakarak çözebildiğiniz ilginç yapılar arasında ilerlerken zekice hazırlanmış bulmacalarla karşı karşıya geldiğiniz oyunda Pan adlı karakterin yol almasına yardımcı oluyorsunuz.

Hem bir hikaye üzerine kurulu olması hem üç boyutlu yapıları hem de sunduğu oynanış tarzıyla ödüllü bulmaca oyunu Monument Valley’e fazlasıyla benzettiğim oyunda 36 eşsiz ortamda 6 bölüm boyunca Pan’in engelleri aşmasını sağlıyorsunuz. Çevredeki obje ve karakterlerle etkileşime geçerek bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. Hayal gücünüzü de kullanarak çözebileceğiniz etkili bulmacalardan bahsediyorum.