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Pathos
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Pathos

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Pathos
Pathos
Pathos
Pathos
Pathos

Android İçin Bulmaca Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Bulmacaları çözerek Pan'in engelleri aşmasına yardımcı olun.

Pathos, Android telefonumda oynarken Monument Valley oyununa oldukça benzettiğim, bolca bulmaca içeren macera – platform oyunu. Perspektif açıdan bakarak çözebildiğiniz ilginç yapılar arasında ilerlerken zekice hazırlanmış bulmacalarla karşı karşıya geldiğiniz oyunda Pan adlı karakterin yol almasına yardımcı oluyorsunuz.

Hem bir hikaye üzerine kurulu olması hem üç boyutlu yapıları hem de sunduğu oynanış tarzıyla ödüllü bulmaca oyunu Monument Valley’e fazlasıyla benzettiğim oyunda 36 eşsiz ortamda 6 bölüm boyunca Pan’in engelleri aşmasını sağlıyorsunuz. Çevredeki obje ve karakterlerle etkileşime geçerek bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. Hayal gücünüzü de kullanarak çözebileceğiniz etkili bulmacalardan bahsediyorum.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Channel 4 Television Corporation
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