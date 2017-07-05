Pathos(iOS)
iPhone ve iPad İçin Bulmaca Oyunu
Pan'in yolu bulmasına yardımcı olun.
Pathos, App Store’da öne çıkarılan oyunlar listesinde ilk sırayı alan Monument Valley’e benzerliğiyle dikkat çeken macera – bulmaca oyunu. Farklı düşünmeye iten ilginç yapılarla dolu platformda Pan adında genç bir kızın yolculuk etmesine yardımcı olduğunuz oyunda 6 bölüm boyunca 36 eşsiz ortamı geziyorsunuz.
Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen bulmaca oyunu, koruyucu aile sisteminin içinde bulunmuş bir çocuğun gerçek hikayesine dayandırılarak hazırlanmış. Zekanızı ve hayal gücünüzü kullanarak ilerleyebileceğiniz oyunda Pan’in ilerlemesine mani olan çok sayıda bulmaca bulunuyor. Çevredeki obje ve karakterlerle etkileşime girerek kendinize yol bulmaya çalışıyorsunuz. Bölüm sayısı az gelebilir ancak oyun Monument Valley kadar zorlayıcı yapıda.
- Lisans:
- Ücretli
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
- Üretici:
- Channel 4 Television Corporation
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