PDF Shaper kolay kullanımlı arayüze sahip ücretsiz bir PDF dönüştürme ve çıkarma programıdır. Çoklu PDF dönüştürme, sekmeli biçimlendirme ve belirli unsurların çıkartılması gibi kullanışlı özelliklere sahiptir.

PDF Shaper Özellikleri: