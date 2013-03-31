PDF Shaper7.3
PDF Shaper kolay kullanımlı arayüze sahip ücretsiz bir PDF dönüştürme ve çıkarma programıdır. Çoklu PDF dönüştürme, sekmeli biçimlendirme ve belirli unsurların çıkartılması gibi kullanışlı özelliklere sahiptir.
PDF Shaper Özellikleri:
- PDF belgelerini MS Word formatına dönüştürme
- Belirtilen PDF elementleri için dönüştürme
- Toplu PDF dönüştürme
- Tabloları ve sekmeli sütunları dönüştürme
- Numara ve madde işaretlerini algılama
- Yazı kodlamalarını tanır
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PDF Shaper 3.1 için Burak Uslu dedi ki;
Autocadde kullanabiliyormuyuz bu programı
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PDF Shaper 2.1 için Ziyaretçi dedi ki;
güzel bir site paylaşım için sağolun
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 18 / 16,376
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Glorylogic
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