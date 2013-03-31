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PDF Shaper
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PDF Shaper

7.3
PDF Shaper İndir Hemen İndir

8.27 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
PDF Shaper
PDF Shaper
PDF Shaper
Can Çevrim Son güncelleme 2 saat önce

PDF Shaper kolay kullanımlı arayüze sahip ücretsiz bir PDF dönüştürme ve çıkarma programıdır. Çoklu PDF dönüştürme, sekmeli biçimlendirme ve belirli unsurların çıkartılması gibi kullanışlı özelliklere sahiptir.

PDF Shaper Özellikleri:

  • PDF belgelerini MS Word formatına dönüştürme
  • Belirtilen PDF elementleri için dönüştürme
  • Toplu PDF dönüştürme
  • Tabloları ve sekmeli sütunları dönüştürme
  • Numara ve madde işaretlerini algılama
  • Yazı kodlamalarını tanır

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
18 / 16,376
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Glorylogic

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