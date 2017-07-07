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Pendik Belediyesi
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Pendik Belediyesi

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Pendik Belediyesi
Pendik Belediyesi
Pendik Belediyesi
Pendik Belediyesi
Pendik Belediyesi

Android için Belediye Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 59 dakika önce

Pendik Belediyesi uygulaması ile Pendik Belediyesi’yle ilgili birçok bilgiye anında ulaşabiliyorsunuz.

Pendik Belediyesi uygulaması ile Android cihazlarınızdan Pendik Belediyesi’yle ilgili birçok bilgiye anında ulaşabiliyorsunuz.

İstanbul’da Pendik bölgesinde yaşıyorsanız ve ilçedeki çeşitli faaliyetler ve etkinliklerden anında haberdar olmak istiyorsanız Pendik Belediyesi uygulamasını mutlaka kullanmalısınız. Güncel haberler, duyurular, etkinlikler, ihale ilanları, projeler, kent rehberi ve hizmet rehberi gibi başlıklar altında birçok bilgiye ulaşabileceğiniz uygulamada, bölgede yaşadığınız çeşitli olayları da Çözüm Merkezi’ne iletebiliyorsunuz.

İmar durumu sorgulama, borç sorgulama ve ödeme gibi online belediyecilik hizmetlerinden de faydalanabileceğiniz uygulamanın arayüzünün de oldukça sade ve modern olduğunu söyleyebilirim.

Uygulama özellikleri:

  • Kent rehberi,
  • Canlı yayın,
  • Etkinlikler,
  • Haberler,
  • Duyurular,
  • Çözüm Merkezi,
  • Projelerden haberler,
  • Hizmet rehberi.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Pendik Belediye
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