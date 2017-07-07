Pendik Belediyesi
Android için Belediye Uygulaması
Pendik Belediyesi uygulaması ile Pendik Belediyesi’yle ilgili birçok bilgiye anında ulaşabiliyorsunuz.
Pendik Belediyesi uygulaması ile Android cihazlarınızdan Pendik Belediyesi’yle ilgili birçok bilgiye anında ulaşabiliyorsunuz.
İstanbul’da Pendik bölgesinde yaşıyorsanız ve ilçedeki çeşitli faaliyetler ve etkinliklerden anında haberdar olmak istiyorsanız Pendik Belediyesi uygulamasını mutlaka kullanmalısınız. Güncel haberler, duyurular, etkinlikler, ihale ilanları, projeler, kent rehberi ve hizmet rehberi gibi başlıklar altında birçok bilgiye ulaşabileceğiniz uygulamada, bölgede yaşadığınız çeşitli olayları da Çözüm Merkezi’ne iletebiliyorsunuz.
İmar durumu sorgulama, borç sorgulama ve ödeme gibi online belediyecilik hizmetlerinden de faydalanabileceğiniz uygulamanın arayüzünün de oldukça sade ve modern olduğunu söyleyebilirim.
Uygulama özellikleri:
- Kent rehberi,
- Canlı yayın,
- Etkinlikler,
- Haberler,
- Duyurular,
- Çözüm Merkezi,
- Projelerden haberler,
- Hizmet rehberi.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- Pendik Belediye
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