PES 2018'in Açık Betası Oyuncularla Buluştu

Çıkışına aylar kalan PES 2018'in açık betası bugün itibarıyla başladı. PES 2018'in açık betası kısa süreliğine PS4 ve Xbox One platformlarına açıldı.

PS4 ve Xbox One platformları için sunulan betada 1 vs. 1 ve 3 vs. 3 olarak maçlar yapılabiliyor. Açık betada ülke milli takımları Fransa ve Brezilya'yı kullanabiliyoruz. Sadece "Neu Sonne Arena" isimli sahada yapacağımız maçlarda yağmurlu ve güneşli hava modu da bulunuyor.

31 Temmuz'a kadar devam edecek olan PES 2018'in açık betası PS4 ve Xbox One için sunuldu. Açık betaya erişmek isteyen PlayStation 4 kullanıcıları için PlayStation Plus üyeliğine sahip olmak gerekmiyor. Ancak, Xbox One tarafında durum böyle değil. Açık betaya Xbox One üzerinden erişmek isteyen kullanıcılar Xbox Live Gold üyeliğine sahip olmak zorunda.

PES 2018, 14 Eylül'de PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 ve Xbox One platformları için çıkış yapacak.

