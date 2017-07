PES 2018'in Betasının Ne Zaman Başlayacağı Belli Oldu

Pro Evolution Soccer serisinin geliştiricisi olan Konami'nin PES 2018 için bir açık beta organizasyonu düzenleyeceği daha önceden biliniyordu. Şimdi ise açık beta ile ilgili resmi açıklamalar yapıldı.

Yapılan açıklamalara göre PES 2018'in betası 20 Temmuz tarihinde başlayacak. Oyuncular bu beta sürümde sadece 2 takım seçebilecekler. Bu takımlar Brezilya ve Fransa milli takımları olacak. Bu oldukça kısıtlı olan beta versiyonun 31 Temmuz tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

PlayStation Plus gerekmediğinden dolayı her PS4 kullanıcısı bu betayı deneyimleyebilecek. Fakat Xbox One için aynı durum söz konusu değil. Yani PES 2018'in betası için Xbox Live Gold üyeliği gerekiyor.

Betada oyun türü olarak ise 2 çeşit bulunacak. Bunlardan birisi klasik 1 vs 1 maçlar olurken diğeri ise 3 vs 3 şeklinde yapılan co-op maçlar olacak. Stadyum olarak ise tek seçenek Neu Sonne Arena. PES 2018'in PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One ve PC platformları için 12 Eylül tarihinde çıkış yapacağını da hatırlatmış olalım.

PES 2018'in 15 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı

PES 2017 Mobil Sürümü Çıktı, Hemen İndirin!