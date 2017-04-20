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PHPKonf İstanbul PHP Konferansı 2017 Başlıyor

PHPKonf İstanbul PHP Konferansı 2017 Başlıyor

İstanbul PHP Topluluğu'nun partner sponsorları Teknasyon Teknoloji ve Netsparker tarafından bu yıl 4. kez düzenlenecek olan PHPKonf İstanbul PHP Konferansı, 20 Mayıs tarihinde tüm PHP'ye gönül veren herkesi bir araya topluyor. En iyi konuşmacıların katılım göstereceği, son teknolojilerin konuşulacağı, elbette PHP dili hakkında yeni haberlerin paylaşılacağı konferansta 2 keynote ve paralel oturumla 14 konuşma yer alıyor olacak.

PHP dilinin mucidi Rasmus Lerdorf’un keynote konuşmacısı olarak yer alacağı PHPKonf İstanbul PHP Konferansı 2017, 20 Mayıs Cumartesi günü 09:00 – 18:00 saatleri arasında Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsünde düzenlenecek.

phpkonf

Her sene olduğu gibi dünya genelinde kabul görmüş projelere imza atan, birbirinden değerli konuşmacılar PHP ekosistemiyle birlikte son teknolojileri katılımcılara aktaracak. 2 keynote (Açılış ve kapanış olmak üzere), paralel oturumla 14 konuşmanın gerçekleştirileceği konferansta katılımcıların, Türkiye’nin ve dünyanın değerli PHP geliştiricileriyle tanışma hatta kendilerine soru yöneltme şansları olacak.

Her seviyeden PHP geliştiricisine açık olan konferansa katılım göstermek isteyenler için bilet satışları (Exclusive biletl satışları tükenmiştir) sürmektedir. Etkinliğe konuşmacı olarak katılacak isimlerin tam listesine etkinlik sayfasından ulaşılabilir.

Geçtiğimiz üç seneye göz atmak isterseniz;

PHPKonf İstanbul PHP Konferansı 2016

PHPKonf İstanbul PHP Konferansı 2015

PHPKonf İstanbul PHP Konferansı 2014

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Yazar: - 20.04.2017

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