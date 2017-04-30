Phrase Crunch, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir kelime oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden farklı kategorilere sahip olan oyunda kelimeleri tahmin etmeye çalışıyorsunuz.

Hızlı ve tempolu bir kelime oyunu olan Phrase Crunch, zamana karşı yarıştığınız bir oyundur. Oyunda film, müzik, coğrafya, TV, spor, sanat ve yiyecek gibi 12 farklı kategoriye ait binlerce kelimeyi tahmin ediyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz. 200'den fazla zorlu bölüme sahip olan oyunda birbirinden zor görevlerin de üstesinden gelmeniz gerekiyor. Basit bir kurguya ve oynanışa sahip olan oyunda işiniz de bir hayli zor. Kelime dağarcığınızı geliştirecek olan oyunda boş zamanlarınızı en eğlenceli şekilde geçirebiliyorsunuz. Eğer kelime oyunlarından zevk alıyorsanuz Phrase Crunch'ı mutlaka denemeniz gerekiyor.

Renkli ve yüksek çözünürlüklü grafiklere sahip olan oyunda hoş animasyonlarda yer alıyor. Harika bir deneyim yaşama imkanı sunan oyun, günlük challangelarıyla da dikkat çekiyor. Oyunda her gün karşınıza çıkan 3 küçük oyunu oynayarak daha yüksek puanlar kazanabiliyorsunuz. Eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız Phrase Crunch'ı sakın kaçırmayın.

Phrase Crunch oyununu Android cihazlarınızda ücretsiz olarak indirebilirsiniz.