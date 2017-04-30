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Phrase Crunch
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Phrase Crunch

(iOS)
Phrase Crunch İndir Hemen İndir

238 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Phrase Crunch
Phrase Crunch
Phrase Crunch
Phrase Crunch
Phrase Crunch

12 farklı kategoriden binlerce kelimeyi tahmin ediyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Phrase Crunch, 12 farklı kategoriden binlerce kelimeyi tahmin etmeye çalıştığınız hızlı ve tempolu bir kelime oyunu olarak dikkatimzi çekiyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda çok eğleniyorsunuz.

iPhone'larınız ve iPad'lerinizde oynayabileceğiniz harika bir kelime oyunu olan Phrase Crunch, mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Oyunda film, müzik, coğrafya, TV, spor, sanat ve yiyecek gibi farklı kategorilerden kategorilere ait kelimeleri tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Elinizi çabukk tutmanız gereken oyunda kelimeleri ne kadar hızlı bulursanız o kadar fazla puan kazanıyorsunuz. Bu nedenle dikkatli olmalı ve tüm kelimeleri en kısa sürede tahmin etmeye çalışmalısınız. Adam asmaca tarzında karşınıza gelen kelimeleri harfleri açarak tahmin ediyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan Phrase Crunch, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur.

Zaman öldürmek için tercih edebileceğiniz Phrase Crunch, farklı deneyimler yaşamanıza yardım ediyor. Hoş animasyonları ve renkli görselleriyle de dikkat çeken oyun zevk alarak oynayabileceğiniz bir oyundur. Eğer kelime oyunlarından zevk alan biriyseniz Phrase Crunch'ı mutlaka denemeniz gerekiyor. Eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız Phrase Crunch'ı sakın kaçırmayın.

Phrase Crunch oyununu iOS cihazlarınızda ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
Swipe Garage
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