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Pimple Smack
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Pimple Smack

Pimple Smack İndir Hemen İndir

9 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Pimple Smack
Pimple Smack
Pimple Smack
Pimple Smack
Pimple Smack

Sivilcelerle dolu cildi mümkün olduğunca çabuk temizlemelisiniz.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Pimple Smack, sivilce, siyah nokta gibi cilt kusurlarını ortadan kaldırmak için uğraş verdiğiniz reflekslere dayalı bir mobil oyun. Sadece iOS platformuna çıkış yapan oyunda yüzdeki sivilceleri mümkün olduğunca hızlı şekilde patlatarak yayılmasını engellemeye çalışıyorsunuz.

Gençlerin sıklıkla yaptığı şeylerden biri olan sivilce patlatma işi oyun olarak karşımızda. iPhone ve iPad’de ücretsiz oynanabilen sivilce sıkma, patlatma oyununda tertemiz bir cilt için parmaklarınızı seri şekilde kullanıyorsunuz. Patladıktan sonra sıçrama özelliğine sahip olan sivilce, siyah noktalar, beyaz lekelerin üstesinden gelmek elbette kolay olmuyor. Çok hızlı olursanız işinizi kolaylaştıracak güçlendiricilere sahip oluyorsunuz ancak onlar da sınırlı.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Serge Spijkstra
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