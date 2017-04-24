Pimple Smack, sivilce, siyah nokta gibi cilt kusurlarını ortadan kaldırmak için uğraş verdiğiniz reflekslere dayalı bir mobil oyun. Sadece iOS platformuna çıkış yapan oyunda yüzdeki sivilceleri mümkün olduğunca hızlı şekilde patlatarak yayılmasını engellemeye çalışıyorsunuz.

Gençlerin sıklıkla yaptığı şeylerden biri olan sivilce patlatma işi oyun olarak karşımızda. iPhone ve iPad’de ücretsiz oynanabilen sivilce sıkma, patlatma oyununda tertemiz bir cilt için parmaklarınızı seri şekilde kullanıyorsunuz. Patladıktan sonra sıçrama özelliğine sahip olan sivilce, siyah noktalar, beyaz lekelerin üstesinden gelmek elbette kolay olmuyor. Çok hızlı olursanız işinizi kolaylaştıracak güçlendiricilere sahip oluyorsunuz ancak onlar da sınırlı.