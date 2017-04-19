Pixel Craze oyunu boş zamanlarınızı oldukça eğlenceli bir hale getirecek. Birbirinden renkli şekilleri ve eğlenceli ses efektleri ile birlikte, iPhone veya iPad cihazlarınız üzerinden Pixel Craze'e ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Pixel Craze oyunu kalp, damla ve yıldız gibi farklı şekillere sahip. Sizin oyundaki göreviniz bu şekilleri birleştirerek eritmeye çalışmak. Tahmin edebildiğiniz gibi oldukça eğlenceli bir göreviniz var. Bu yüzden Pixel Craze oyunu boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan birisi olabilir.

İlk olarak Pixel Craze oyununda size gösterilen adımları izlemeli ve oyunun nasıl oynandığını öğrenmelisiniz. İlk bölümleri eğitim sayesinde geçtikten sonra, oyun diğer yeni bölümleri size bırakıyor. Pixel Craze oyununda artık tek başınasınız. Bu yüzden dikkatli olmalı ve tüm bölümleri geçmelisiniz.

Pixel Craze oyununda bölümleri geçtikçe ödül kazanıyorsunuz. Kazandığınız bu ödülleri biriktirip koleksiyon yapabilirsiniz. Bu sayede koleksiyon sayısı ile birlikte arkadaşlarınız arasından Pixel Craze'i en iyi kimin oynadığını bulabilirsiniz.

Renkli grafikleri ve oldukça eğlenceli görevleri ile birlikte Pixel Craze oyununu çok seveceksiniz. Hemen şimdi Pixel Craze'i indirin ve eğlenceli bir maceraya hazır olun.