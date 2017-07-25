Pixel Volley
iPhone ve iPad İçin Voleybol Oyunu
Bu voleybol oyununda elleri kullanmak yok.
Pixel Volley, iPhone ve iPad’de oynarken nostalji yaşayacağınız spor oyunlarından biri. Adından tahmin edeceğiniz voleybol maçlarına çıkıyorsunuz ancak oynanış stili bildiğimiz voleyboldan biraz farklı.
Retro görsellere sahip spor oyunlarına öncelik veriyorsanız, Pixel Volley oynarken keyif alacağınız bir yapım olacaktır. Birbirinden ilginç karakterlerle voleybol maçlara çıktığınız oyunda topu karşı tarafa atmak için kafanızı kullanıyorsunuz. Evet, bu voleybol oyununda sayı almanın yolu elleri değil kafayı iyi kullanmaktan geçiyor. Oyuncuların kendileri toptan bir hayli küçük. Büyük topu kortla buluşturmak çok kolay olmuyor.
Pixel Volley Özellikleri:
- Eğlenceli tek dokunuş oynanış
- Çoklu oyun modu
- 50’den fazla karakter
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.1 ve üzeri
- Üretici:
- Appsolute Games LLC
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