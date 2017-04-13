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Piyasadan Parçalar Toplayıp Kendine iPhone 6s Yaptı

Piyasadan Parçalar Toplayıp Kendi iPhone Telefonunu Yaptı

Haberin geçtiği ülke Çin, kendine Çin malı toplama iPhone 6s telefonu yapan şahıs da Amerikalı. Çin'in elektronik ve teknoloji cenneti Shenzen'de sıkılmadan, usanmadan irili ufaklı dükkanlardan elektronik parçalar toplayan eski Silikon Vadisi çalışanı Scotty Allen, artık zamanın çoğunu dünyayı gezerek geçiriyor.  

En son durağı da Çin'in Shenzen şehri olmuş. Huaqiangbe isimli elektronik pazarıyla meşhur bu şehirde, kendine yepyeni bir iPhone imal etmeyi kafasına koyan Scotty, cep telefonu parçaları satan bu pazar yerinde, aslında herkesin dişini sıkarak bir iPhone üretebileceğinin belgeselini de çekmiş.

Kendine iPhone yapma fikri Scotty'e, Çin'de sokak yemekleri satan dükkanda yemek yerken katıldığı bir sohbet esnasında gelmiş. Bu sohbet esnasında, Çinli bir vatandaşın onun Silikon Vadisinden olduğunu öğrenip, "Peki, kendine bir akıllı telefon yapabilir misin?" şeklinde "gaz" vermesiyle tüm macera başlayıvermiş. Scotty Allen'ın iPhone 6S yapma inadının çıkış noktası, aslında bir sokak köftecisi. Onu iPhone 6S modeline zorlayan şartlardan biri, Çin'de Shenzen şehri sokaklarında daha yeni iPhone parçalarının (iPhone 7 gibi)  satılmıyor olmasıymış.

Aşağıda Sootty Allen'ın "kendi iPhone'unu kendin yap" belgeselini izleyebilirsiniz.

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Yazar: - 13.04.2017

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